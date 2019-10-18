مسيرة البوليفارد تدشن موسم الرياض بمشاركة 400 ألف زائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مشاركة أكثر من 400 ألف زائر انطلق موسم الرياض في البوليفارد بكلمة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قال فيها «هالشيء كله ما كان بيصير لولا توفيق الله ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين ورؤية سيدي الأمير محمد بن سلمان».

وتأتي مشاركة رئيس الهيئة العامة للترفيه في مسيرة تدشين موسم الرياض في البوليفارد لتعكس إيمانه القوي بالعمل الذي يقوم به بهدف إسعاد سكان الرياض على وجه الخصوص والزائرين من مختلف مناطق المملكة ودول العالم على نحو عام، تنفيذا لتوجيهات القيادة.

وجاء اختيار البوليفارد كموقع لتدشين موسم الرياض ومسيرة الاستعراض الكرنفالية الأضخم في الشرق الأوسط، لكونه من أهم وجهات الموسم واحتوائه على أطول نافورة راقصة في المنطقة، وثلاثة مسارح ضخمة سميت بأسماء نجوم السعودية (محمد عبده، والراحلين أبو بكر سالم، وبكر الشدي).

وبرهنت المسيرة الكرنفالية لموسم الرياض على قدرة أبناء المملكة على الإنجاز والإبهار، بأعلى مستوى وفي وقت قياسي، مما يؤكد إصرار السعوديين على تبوء مكانة مرموقة في صناعة الترفيه؛ ليس فقط إقليميا، بل حتى على مستوى العالم.

يذكر أن موسم الرياض يعد أضخم مواسم السعودية على الإطلاق، والأضخم في المنطقة، ويؤكد حرص الدولة على المضي قدما في ترجمة أهداف وبرامج الرؤية، وتحقيق قفزات سريعة في مجال تحويل مدن المملكة لوجهات سياحية عالمية.

وتعكس مشاركة فرق استعراضية ونجوم عالميين في «مسيرة البوليفارد»، ما وصلت إليه المملكة من نمو متسارع وكبير في مجال الترفيه في المنطقة والعالم، لا سيما أنها المرة الأولى التي ينظم فيها حدث بهذا المستوى، كما أثبت السعوديون مقدرتهم على الإنجاز والإبهار، وانعكس على مستوى الحضور العالمي لموسم الرياض منذ أول أيامه، وعلى المشاركة العالمية الكبيرة في مسيرة البوليفارد الكرنفالية.

أهم الفعاليات

رانديز دونتس:

الدونات الأشهر على الإطلاق، استمتع بأشهر دونات من لوس أنجلوس

اب سايد داون:

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تعال وشوف الدنيا بالمقلوب في معرض ماراح تعرف فيه ساسك من رأسك

ليالي المحروسة:

تنقلك إلى حارات مصر القديمة بفنها الشعبي ولذة أكلها

متجر هارلي ديفيدسون:

معرض كبير للدراجات الهوائية والنارية لدراجين مشهورين

كريب قراند مارنيير:

فنان الكريب جاي من فرنسا بطعمه الأصيل

توقا كافيه:

مجموعة من خيارات القهوة والحلويات بنكهة سعودية

حديقة الثلج:

فعاليات وألعاب تزلج على الثلج وعلى الجليد ومقهى ثلجي مزين بمنحوتات ثلجية من فنانين عالميين