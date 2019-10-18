إغلاق كلي لطريق الأمير نايف بالدمام لأعمال الصيانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تطلق أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم أعمال المرحلة الثانية من صيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا أن إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع بدأت بإغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بشكل كلي باتجاه الشمال من تقاطع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك عبدالعزيز، وذلك لمدة 30 يوما، بالتنسيق مع مرور المنطقة باعتماد الطرق البديلة.
وبين الملا أنه يمكن للقادم من طريق الأمير نايف من الجنوب إلى الشمال أن يسلك طريق الملك سعود باتجاه طريق 28 باتجاه الشمال ثم طريق الملك عبدالعزيز وصولا إلى طريق الأمير نايف، وللقادم من طريق الأمير نايف من الشمال إلى الجنوب يسلك كوبري الأمير نايف من الأعلى جنوبا، وللقادم من طريق الجبيل - الظهران السريع وصولا إلى الخضرية يستخدم نقطة الدوران قبل تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف، وللقادم من طريق الملك سعود بن عبدالعزيز من اتجاه الشرق إلى الغرب قاصدا طريق الأمير نايف يستخدم تحويلة طريق عمر بن عبدالعزيز باتجاه طريق الملك عبدالعزيز، وللقادم من طريق الأمير نايف من الجنوب إلى الشمال وصولا بالخضرية أو طريق الأمير نايف شمالا عليه استخدام نقطة دوران قبل إشارة تويوتا أو الاستمرار إلى طريق 28 وصولا إلى طريق الأمير نايف.
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