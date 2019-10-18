إتاحة السفر للأولاد ممن دون 18 عاما بموافقة أحد الأبوين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اشتملت تعديلات بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام السفر والوثائق على حذف 6 مواد من اللائحة، وتعديل بعض المواد التي من بينها شروط الحصول على جواز السفر لمن بلغ سن الـ18عاما حتى 21 عاما، وإتاحة السفر للأولاد ممن هم دون سن 18 بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام.

أولا:

حذف المواد الآتية: (6، 7، 10، 22، 23، 28) من اللائحة.

ثانيـا:

تعديل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر لتكون بالنص الآتي:

أ - يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ سن الـ18عاما حتى21 عاما ما يأتي:

أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام.

التسجيل بخدمة «أبشر». التسجيل في العنوان الوطني. تسديد رسم إصدار الجواز آليا. موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا 21 عاما، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام. الدخول على خدمة «أبشر»، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز. عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، ويجوز التفويض عبر خدمة «أبشر».

ب- يشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون 18عاما ما يأتي:

إضافة الأولاد في سجل الأسرة. تسديد رسم إصدار الجواز آليا. موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة الذين بلغوا 21 عاما، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام. إحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونتين بخلفية بيضاء، غير فوريتين أو مسحوبتين لصاحب الجواز. تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز الكترونيا، وإرفاق صورة من هوية الأبوين، وسجل الأسرة، وفي حال وفاتهما ترفق صورة هوية أحد الإخوة الذي أصدر الموافقة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة. عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، ويجوز التفويض من خدمة «أبشر». استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة «أبشر».

إضافة مادة جديدة لتصبح بالنص الآتي «يحق للحاضن أو الحاضنة - سعوديي الجنسية - إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له».

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رابعا:

تعديل المادة الثامنة لتكون بالنص الآتي «يمكن الأولاد ممن هم دون سن 18 من السفر بموافقة أحد الأبوين، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضه النظام».

خامسا:

تعديل المادة التاسعة لتكون بالنص الآتي «عند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن 21 عاما، أو تفويض من يراه في خدمة «أبشر»، لمعرفة حقيقة ادعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل يتم إصدار الجواز وفقا للمادة الخامسة من هذه اللائحة».

سادسا:

تعديل المادة الـ19 لتكون بالنص الآتي «جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية هامة تمنح لكل مواطن سعودي اختياريا بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة».

سابعا:

تعديل المادة الـ29 لتكون بالنص الآتي « يمكن الأولاد ممن بلغوا سن 18 عاما حتى 21 عاما من السفر بموافقة أحد الأبوين، أو من يفوضه النظام، وفي حال وفاتهما فلأحد الإخوة الذين بلغوا سن 21 عاما، بموجب صك حصر الورثة، ويستثنى من ذلك:

أ -المتزوجون.

ب-المبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.

ج - الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.