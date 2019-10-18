الواجهة البحرية نافذة عسير على ساحل البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

يترقب أهالي وزوار منطقة عسير انطلاق الواجهة البحرية بعد نحو شهرين من الآن، والتي تعد نافذة جديدة للمنطقة على ساحل البحر الأحمر.

Advertisements

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن هذه الواجهة تعد من ضمن المشاريع التنموية الواعدة في المنطقة، والتي من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن، لافتا إلى أن مشروع الواجهة البحرية يعد الأضخم على ساحل عسير، حيث يزيد طوله على 4 كلم على امتداد الساحل. وبين أن الأمانة تعد العناية بالسواحل وتحويلها من عشوائية التخطيط إلى منتج بمواصفات عالية وخدمات متكاملة مطلبا للجميع، لتتحول هذه الشواطئ إلى معلم وطني وسياحي يستند على أسس تخطيطية وتصميمية تلبي احتياجات المنطقة.

وألمح إلى أن المشروع يأتي تماشيا مع توجهات القيادة الحكيمة، وتنفيذا لرؤية 2030 لرفع مستوى جودة الحياة، ولأهميته في تنوع مصادر الدخل، وزيادة حجم الاستثمارات داخل المنطقة بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.

مكونات المشروع: