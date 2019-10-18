240 بحثا للمشاركة في مؤتمر علم النفس «الواقع والطموح»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حفر الباطن

برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف تنطلق أعمال المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي «الواقع والطموح» الذي ستنظمه جامعة حفر الباطن خلال الفترة من 16 إلى 17 ربيع الأول المقبل، حيث بلغ عدد البحوث العلمية المقدمة للمؤتمر حتى الآن 240 بحثا علميا، بينما كانت أكبر نسبة مشاركة من جمهورية مصر العربية بـ 75 بحثا علميا مما يعكس إقبال الباحثين والعلماء والخبراء المختصين للمشاركة في المؤتمر الدولي، محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضح مدير المؤتمر أستاذ علم النفس الرياضي المشارك في الجامعة الدكتور أحمد الحراملة أن ما يميز هذا الحدث الذي تجري الاستعدادات له بمتابعة مستمرة من مدير الجامعة الدكتور محمد القحطاني أنه تمت إجازة ما يصل إلى 73% من البحوث، وذلك من خلال اللجنة العلمية للمؤتمر التي تعالج بشكل إيجابي العديد من المشكلات في قطاع الرياضة، سواء كان على أي من مستويات الألعاب الفردية أو الجماعية أو على مستوى الرياضة المدرسية، إضافة إلى رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ إن كافة نتائج البحوث تشير إلى أهمية استخدام البرامج النفسية العلاجية وبرامج الإرشاد النفسي وعلاج العنف والعدوان لتطوير وتنمية كل من القطاع الرياضي الوطني والعربي والدولي.

البحوث المقدمة للمؤتمر