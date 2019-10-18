83 % من مصابي الاضطرابات النفسية الشديدة لا يبحثون عن علاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أظهرت نتائج المسح الوطني للصحة النفسية الذي أعلنت نتائجه في مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن 17% فقط ممن يعانون اضطرابات نفسية شديدة يتلقون العلاج اللازم، فيما لا يسعى 83% من المرضى للحصول على أي استشارة نفسية أو خدمات علاجية، الأمر الذي عد صادما للفريق القائم على إعداد المسح، بحسب ما ذكر في المؤتمر.

وعلمت «مكة» من خلال استفسارات وجهتها للفريق العامل أن المسح أجراه فريق بحث سعودي يقوده كل من الدكتورة ياسمين التويجري، كبيرة باحثين ومديرة قسم الوبائيات وأستاذ زائر في كلية الطب بجامعة هارفرد، والدكتور عبدالله السبيعي، باحث رئيس مساعد للمشروع واستشاري الطب النفسي في مركز «إدراك» الطبي، والدكتور عبدالحميد الحبيب، المشرف العام على المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وهو أحد البرامج الوطنية التي تبناها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

وذكر الفريق أن المسح الوطني للصحة وضغوط الحياة في المملكة، عبارة عن بحث وبائي ميداني، يستخدم عينة ممثلة لكل السعوديين بشكل عشوائي، ووزعت العينات على جميع مناطق المملكة، وعلى هذا الأساس يتم اختيار منزل في أحد الأحياء بموجب اسم ساكن المنزل ورقم البناية وأسماء الشوارع والإحداثيات، باستخدام جهاز الـ «GPS» للوصول إلى العينة.

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وبين أنه بمجرد الوصول للمنزل يذهب الباحث الميداني ويطرق الباب ويجري المقابلة باستخدام اللابتوب الذي يضم برنامجا خاصا صمم للمشروع من أجل إدخال وحفظ المعلومات ومتابعتها، ثم المقابلة مع أفراد العينة. ويضم كل فريق رجلا وامرأة لمقابلة الرجال والنساء، كل حسب جنسه. واختيرت العينة من التعداد السكاني عام 2010م بمساعدة الهيئة العامة للإحصاء من خلال زيارة المشاركين في منازلهم، حيث بلغ حجم العينة 4004 مشاركين من جميع مناطق المملكة وتراوح وقت المقابلة بين ساعة إلى 12 ساعة، وكانت الأسئلة الحساسة عن طريق سماع الأسئلة واختيار الإجابة.

ومن بين التوصيات المستقبلية لتحسين الصحة النفسية للمواطنين، التي عرضت خلال المؤتمر من قبل استشارية الصحة النفسية الدكتورة ياسمين التويجري، وجود حاجة لزيادة الدراسات والأبحاث حول الصحة النفسية لطلاب المدارس والجامعات، كون المسح أظهر أنهم الشريحة الأكبر من حيث معاناتهم من اضطرابات نفسية، وضرورة الاهتمام ببحث الصحة النفسية للأطفال وكبار السن ممن لم يركز عليهم هذا المسح الحالي، والاهتمام بصحة المرأة النفسية.

أبرز نتائج المسح بحسب الفريق

34.2 % نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية خلال حياة الفرد في السعودية

23.2 % اضطرابات القلق

11.2 % اضطرابات التحكم بالدوافع

9.2 % الاضطرابات المزاجية

6.1 % اضطرابات الأكل

4 % اضطرابات إساءة استخدام المواد

أكثر الاضطرابات المنفردة انتشارا: