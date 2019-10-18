السعودية | الخارجية السعودية تحذر من السفر إلى لبنان

شكرا لقرائتكم الخارجية السعودية تحذر من السفر إلى لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، مواطنيها في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

وفي تغريدة على موقع "تويتر" كتبت الخارجية: "نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصًا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى وذلك حرصاً على سلامتهم".

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وأضافت "كما تطلب الوزارة من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق الجمعة، دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت المواطنين والمقيمين والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وفي بيان هام أعلنت تخصيص (فندق لانكستر بلازا) الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع، تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية في أقرب فرصة ممكنة.

كما طلبت السفارة من جميع المواطنين المقيمين والزائرين الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم، استعداداً للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة.