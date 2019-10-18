، عالم الاقتصاد فيرليجر للدول المستهلكة للنفط: السعوديون قدّموا درسًا استفيدوا منه ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
"يمكن للمرء أن يأمل في أن تستوعب جيدًا وكالة الطاقة الدولية والدول الأخرى المستهلكة للنفط، الدرس المستفاد الذي قدمه المسؤولون السعوديون"؛ هذا ما استنتجه عالم الاقتصاد الدكتور فيليب فيرليجر في مقالة افتتاحية لنشرة "إنرجي إنتليجنس"؛ مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت البنك المركزي للنفط.
وأشاد الدكتور فيليب فيرليجر، وهو عالم اقتصاد كَتَب عن أسواق الطاقة طوال أربعين عامًا، بالطريقة التي استجابت بها المملكة العربية السعودية للهجمات الأخيرة التي استهدف البنية التحتية النفطية للمملكة، والتي استُخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة "الدرونز".
وعقد الكاتب مقارنة بين استجابة المملكة للهجمات وإجراءات إدارة الأزمة الخاصة بالمصارف المركزية، قائلًا إن المملكة تصرفت بعد الهجمات وفقًا للطريقة التي توصي بها "الأدبيات المالية" تمامًا، وبرهنت على أنها تُعَد حقًّا "موردًا موثوقًا" يُعتمد عليه.
وأشار فيرليجر إلى أن طلبات العملاء قد تم تلبيتها، وأن كميات البترول التي كان من المفترض أن تذهب إلى معامل التكرير السعودية، تم إعادة توجيهها لتذهب إلى المستهلكين. ونتيجة لهذا، سرعان ما تبددت المخاوف، وانخفضت معدلات المخاطر بدلًا من أن ترتفع، وتراجعت الأسعار بعد صعودها المبدئي في أول الأزمة.فيليب فيرليجر النفط البترول المملكة العربية السعودية أرامكو السعودية أرامكو
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 08:12 PM
قال: المملكة برهنت على أنها تُعَد حقًّا "موردًا موثوقًا" يُعتمد عليه
"يمكن للمرء أن يأمل في أن تستوعب جيدًا وكالة الطاقة الدولية والدول الأخرى المستهلكة للنفط، الدرس المستفاد الذي قدمه المسؤولون السعوديون"؛ هذا ما استنتجه عالم الاقتصاد الدكتور فيليب فيرليجر في مقالة افتتاحية لنشرة "إنرجي إنتليجنس"؛ مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت البنك المركزي للنفط.
وأشاد الدكتور فيليب فيرليجر، وهو عالم اقتصاد كَتَب عن أسواق الطاقة طوال أربعين عامًا، بالطريقة التي استجابت بها المملكة العربية السعودية للهجمات الأخيرة التي استهدف البنية التحتية النفطية للمملكة، والتي استُخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة "الدرونز".
وعقد الكاتب مقارنة بين استجابة المملكة للهجمات وإجراءات إدارة الأزمة الخاصة بالمصارف المركزية، قائلًا إن المملكة تصرفت بعد الهجمات وفقًا للطريقة التي توصي بها "الأدبيات المالية" تمامًا، وبرهنت على أنها تُعَد حقًّا "موردًا موثوقًا" يُعتمد عليه.
وأشار فيرليجر إلى أن طلبات العملاء قد تم تلبيتها، وأن كميات البترول التي كان من المفترض أن تذهب إلى معامل التكرير السعودية، تم إعادة توجيهها لتذهب إلى المستهلكين. ونتيجة لهذا، سرعان ما تبددت المخاوف، وانخفضت معدلات المخاطر بدلًا من أن ترتفع، وتراجعت الأسعار بعد صعودها المبدئي في أول الأزمة.
، عالم الاقتصاد فيرليجر للدول المستهلكة للنفط: السعوديون قدّموا درسًا استفيدوا منه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عالم الاقتصاد فيرليجر للدول المستهلكة للنفط: السعوديون قدّموا درسًا استفيدوا منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.