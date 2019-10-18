خطوات التقديم على وظائف جدارة التعليمية من خلال موقع الخدمة المدنية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن توافر مجموعة من وظائف جدارة التعليمية الجديدة لشهر أكتوبر 2019، والتي يتم التقديم عليها من خلال بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف، من أي مكان بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن وجود مجموعة من الوظائف الشاغرة، لذلك وفرنا لكم الرابط الإلكتروني للتقديم على تلك الوظائف، لذلك تابعونا.

خطوات التسجيل في موقع وظائف جدارة 1441

الدخول على بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف 1441.

الضغط على زر (التقديم على الإعلانات الوظيفية).

حدد رغبتك في الدخول على الإعلان عن طريق التأشير على المربع المخصص.

حدد جميع رغباتك المكانية مع مراعاة ترتيب أولويات المقدم، من خلال الاختيار بين الوظائف.

يجب أن لا تنسى طبع ملخص الطلب، حتى تتمكن من الاستفسار والتظلم في وزارة الخدمة المدنية ان احتجت ذلك.

وظائف جدارة التعليمية

توفر لكم بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف، إمكانية التقديم على الوظائف التعليمية المتاحة لكل من الرجال والسيدات، عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، كما أن الموقع يقوم بتقديم جميع الوظائف الحكومية الشاغرة في المملكة العربية السعودية، على مدار العام، مع الإعلان عن المؤهل المطلوب، والشروط الواجب توافرها للحصول عليها، وتعتبر بوابة جدارة من أبرز المواقع الخدمية في المملكة، والتي يبحث عنها عدد كبير من الشباب الذي يرغب في الحصول على وظيفة حكومية، فهي تخدم كافة الشباب من جميع الفئات والحاصلين على كافة المؤهلات، وتساعد في الحد من البطالة.