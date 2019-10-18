بالصور.. حريق بمشروع على طريق «ينبع- جدة».. والدفاع المدني يتدخل

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، تساندها فرقة إطفاء من الهيئة الملكية في ينبع، اليوم الجمعة، على حريق اندلع في مجموعة من البركسات بطريق (ينبع – جدة).

وذكر المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العميد خالد الجهني، أن الدفاع المدني تلقّى بلاغًا عند الساعة (6:46) من صباح اليوم، عن حادث حريق في مجموعة من البركسات داخل أحد المشاريع تحت الإنشاء بطريق (ينبع– جدة) السريع عند الكيلو 45 بمحافظة ينبع.

وأشار العميد الجهني، إلى أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء الهيئة الملكية، وعند الوصول اتضح نشوب حريق في مجموعة من البركسات تقدر عددها بـ75 بركس، داخل أرض المشروع.

وأضاف الجهني، أن الحريق اقتصر على 4 بركسات منها، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 56 مترًا مربعًا، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني وفرقة إطفاء الهيئة الملكية قبل وصول الدعم من فرق إطفاء الشركات الصناعية، ودون أن تسجل أي إصابات.

وأكد الجهني أن التحقيقات جارية من قبل الجهات المختصة، عن أسباب الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.