بالفيديو والصور.. طيران الأمن ينقذ 3 عالقين في منطقة وعرة بالحجرة

تمكَّن طيران الأمن، من إنقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبيلة وعرة، في جرداء بن علي بمركز الحجرة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال: طيران الأمن يشارك الدفاع المدني بالباحة في إنقاذ ثلاثة أشخاص من منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار في جرداء بني علي في مركز الحجرة، وتمَّ نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة.

وبثّ «طيران الأمن» فيديو يوضِّح فيه عملية الإنقاذ، والمساعدات التي تمَّ تقديمها للعالقين.

وقد باشر الدفاع المدني بلاغًا حول احتجاز الأشخاص الثلاثة في جرداء بني علي في مركز الحجر، وتمّت الاستعانة بطيران الأمن لوعورة المنطقة التي كانوا بها، وعلى الفور تحرّك طيران الأمن إلى حيث الواقعة، ونجح في إنقاذ العالقين، وتسليمهم للجهات المختصة.