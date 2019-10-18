«الغذاء والدواء» تنفي تداول مياه معبأة معالجة داخل المملكة

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تداول مياه معبأة معالجة داخل المملكة، مشيرة إلى توفر جميع المتطلبات المتبعة بهذا الشأن.

وتلقت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه: «هل صحيح ما يتم تداوله من مياه معبأة- تنتجها إحدى الشركات- وأنها مياه معالجة؟»

وردَّت الهيئة، بأنه «توجد متطلبات محددة في جميع المياه المعبأة والمسجلة في المملكة، وجميعها ملتزمة بالمواصفات السعودية الخليجية ولا يمكن السماح ببيعها دون استيفاء تلك المتطلبات».

وتشمل متطلبات مياه الشرب في المملكة، وفق الموقع الإلكتروني للهيئة، توافر المعايير الخاصة بضوابط الجودة، مثل نسبة الأملاح الصلبة الذائبة والرقم الهيدروجيني والخواص الحسية، والتي تتضمن عدم وجود مواد تؤثّر على لون أو طعم أو رائحة أو مظهر المياه، فضلًا عن متطلبات السلامة، مثل ضمان عدم تجاوز مياه الشرب للحدود المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات للمكونات الكيميائية التي لها تأثير على الصحة (مثل: المكونات الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في المياه)، والمكونات الناتجة عن المصادر الصناعية، والنشاطات الزراعية، والتي تستعمل في معالجة مياه الشرب أو تلامسها، والمكونات الإشعاعية، والحدود الميكروبية.