«إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع الخبز على اليتامى في 3 دول عربية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع «جمعية الأيادي البيضاء»، توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًّا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج «مخبز الأمل الخيري».

وجرى توزيع 28,000 رغيف للنازحين السوريين في مناطق عكار والشمال؛ حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة السورية في وضع إنساني صعب ونقص كبير في المستلزمات الأساسية.

وتم توزيع 8,000 رغيف لليتامى والمحتاجين اللبنانيين في منطقة عكار والمنية، و4,000 رغيف للاجئين الفلسطينيين القاطنين بالمخيمات الفلسطينية في شمال لبنان وذلك خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سياق ذي صلة، التحق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين بمدارسهم، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشملت المحافظات التي التحق الأيتام بمدارسها خلال العام الدراسي الحالي 2019-2020، مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج الحماية لأسر الأيتام الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن؛ لدعم قطاع التعليم وتوفير المساعدات التعليمية الأساسية للأيتام وأسرهم.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزَّع بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 357 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها ألفان و142 فردًا، وذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.