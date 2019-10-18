بالصور.. «صحة مكة» تواجه سرطان الثدي بـ«لا تنتظري الأعراض»

دشّن مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، الحملة التوعوية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، تحت شعار «لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن» والتي نظمتها إدارة الصحة العامة ممثلة بالبرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة، بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة.

وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي للسيدات والعائلات في الحجاز مول بمكة لمدة يومين، من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً.

وقال الدكتور بن مطير، إن الحملة تأتي تفاعلًا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بالعاصمة المقدسة لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية مجانية.

Advertisements

وتجول مدير عامّ الشؤون الصحية بمنطقة مكة، داخل المعرض للاستماع عن شرح مفصل للفعالية من قبل العارضين والمشرفين على أركان المعرض، الذي تضمن العديد من الأركان الاستشارية والتثقيفية، وأركان لأقسام الأشعة، وطب الأسرة.

واحتوى المعرض على مشاركة لركن قصة شفاء، وهو ركن مُخصص للعديد من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، بهدف شرح تجاربهن مع المرض ونجاحهن في التغلب عليه، إضافة إلى سرد تجارب رائعة، وبطولات حقيقية، وقصصًا عن مراحل العلاج حتى الشفاء.

وشهد المعرض الصحي مشاركة عديد من مستشفيات مكة المكرمة وفي مقدمتها مستشفى الملك فيصل ومدينة الملك عبدالله الطبية والنور التخصصي وحراء العام وأجياد الطوارئ والصحة العامة ممثلة في عدد من المراكز الصحية، ومشاركة القطاع الخاص ممثل في مجمع المتحدون العصري الطبي العام ومجمع شركة سهيل الطبي العام والعديد من الجهات الأخرى.