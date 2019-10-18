السفارة في بيروت تدعو السعوديين لتسجيل بيانات المغادرة في أقرب فرصة

دعت سفارة خادم الحرمين في لبنان، اليوم الجمعة، المواطنين والزائرين، إلى تسجيل بياناتهم؛ استعدادًا للمغادرة في أقرب فرصة.
وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنه نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تودّ سفارة السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات.
كما تطلب من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم استعدادًا للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة.
وتدعو المواطنين إلى عدم التردُّد في التواصل معها حال حدوث أي طارئ على الأرقام التالية
009611762722 – 009611762711 -0096176026555-
0096178803388
فضلًا عن الهاتف الموحَّد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334
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