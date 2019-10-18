حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن الراتب التقاعدي

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حساب متابعات الخليج 365 يرد على استفسار هام بشأن الراتب التقاعدي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم الإفصاح عن نسبة الراتب التقاعدي عن طريق الحساب (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل “راتب تقاعدي”، ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر “مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” أو “مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد”.
جاء ذلك ردًّا من حساب متابعات الخليج 365 على استفسار في هذا الشأن، كما دعا المستفيدين الراغبين في الاعتراض تقديم طلبهم عبر البوابة الإلكترونية على الرابط هنا.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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