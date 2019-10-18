عفت آل سعود تزور ابتدائية الشعبين وتناقش الاهتمام بالحرفيات

2019-10-18

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع

زارت الأميرة عفت آل سعود مدرسة ابتدائية الشعبين بمحافظة رجال ألمع، بدعوة من قائدة المدرسة منى خليل آل ناصر، وذلك بمرافقة كل من الدكتورة رنا القاضي وسليفيا من هيئة تطوير عسير.

وكان في استقبالهن، قائدة المدرسة والمساعدة للشؤون التعليمية ورئيسة الإشراف التربوي وعميدة جامعة الملك خالد وعدد من المشرفات ومنسوبات المدرسة.

وتم خلال الزيارة افتتاح عددٍ من ورش حرفيات ألمع وزيارة الفصول والاطلاع على أهم مبادرات المدرسة وإنجازاتها والاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية، أعقبها زيارة للقرية التراثية وأخذ جولة بداخلها والاطلاع على تاريخ الآباء والأجداد.

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وبعد ذلك توجه الوفد الزائر إلى بلدية المحافظة، حيث تم عقد ورشة عمل بقاعة الاجتماعات بمبنى البلدية بناءً على الشراكة بين البلدية ومدرسة ابتدائية الشعبين، وتم خلال الورشة مناقشة احتياجات الحرفيات بالمحافظة بمختلف ألوانهم من حرفيات في القط عسيري وصناعة قعايد وصناعة اللحف وطحن الحناء والكحل الحجري وصناعات متعددة بالطفي وصناعة الفخار.

وخلصت الورشة إلى العديد من التوصيات التي تسهم في دعم هؤلاء الحرفيات بما يسهم في تطوير تلك الحرف التراثية بما يسهم في المحافظة عليه ونهضتها بدلًا من اندثارها، وذلك بتقديم مقترح بافتتاح مركز خاص بالحرف ويشتمل على معرض دائم لأعمال الحرفيات وقاعات تدريب لإقامة ورش العمل.