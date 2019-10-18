الان تتابع الأفلاج.. الجهات الأمنية بالهدار تضبط مقيمًا بحوزته ألف حبة كبتاجون وحشيش ومسكر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأفلاج - الخليج 365 تمكنت الجهات الأمنية في الهدار جنوب غربي الأفلاج، من ضبط مقيم عربي بحوزته أكثر من ألف حبة كبتاجون وقطع حشيش ومسكر. وفي التفاصيل: نجحت جهود الجهات الأمنية في الهدار 110 جنوب غرب الأفلاج في ضبط مقيم من جنسية عربية بحوزته أكثر من ألف حبة كبتاجنون وقطع حشيش ونحو 30 قارورة مسكر “عرق”، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المقيم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأفلاج.

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