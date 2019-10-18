كوريا الجنوبية تطالب بمعاقبة نظيرتها الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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طالب اتحاد كرة القدم في كوريا الجنوبية بفرض عقوبة على نظيره الكوري الشمالي بسبب منع مشجعي كوريا الجنوبية من حضور المباراة التي جرت بين المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.
وتعادل المنتخبان الكوري الجنوبي والكوري الشمالي سلبيا الثلاثاء الماضي في أول مباراة تجمع المنتخبين في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج منذ 29 عاما.
وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي أمس أنه أرسل خطابا إلى الاتحاد الآسيوي للعبة يطالب فيه بفرض عقوبات.
وكان رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو من بين عدد محدود من الحضور في المباراة التي شهدت منع مشجعي كوريا الجنوبية وممثلي وسائل الإعلام التابعة لها من حضورها.
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