السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لودفيجسبورج أنهت السلطات الألمانية حفلا لعزف موسيقى الراب في مدينة لودفيجسبورج بولاية بادن - فيرتمبيرج قبل نهايته المقررة. وقالت الشرطة على موقع تويتر: إن رواد الحفل الذي بيعت جميع تذاكره وأقيم في ساحة «إم إتش بي» للموسيقى غادروه بصورة منظمة. وأوضحت السلطات أن من غير المتوقع أن يكون «التهديد جديا» نظرا لكون التهديد هاتفيا. وأفادت الصفحة الرئيسة لمكان إقامة الحفل أن مغني راب يدعى «ميرو» من مدينة ريسلسهايم في ولاية هيسن، كان يحيي الحفل.



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كانت هذه تفاصيل خبر تهديد هاتفي ينهي حفلا موسيقيا بألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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