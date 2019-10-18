هولندي يعزل أسرته داخل قبو 9 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أمستردام أعلنت الشرطة الهولندية اعتقال رجل (67 عاما)، يشتبه أنه عزل أسرته داخل قبو تسع سنوات. واتهم الرجل بتقييد حرية أشخاص دون وجه حق وإساءة معاملة الأبناء وغسل الأموال، حسب شرطة أسين في مقاطعة درينثي شرقي هولندا التي أكدت اعتقال الأب. وتعمل الشرطة الآن على افتراض أن أبناء الرجل الستة - الذين تتراوح أعمارهم الآن بين 18 و25 عاما - احتجزوا في المزرعة بقرية روينرولد ضد إرادتهم لسنوات.



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