تراجع أعداد الحيتان وأسماك القرش في جنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ كيب تاون

أظهرت دراسة على أعداد الحيتان قبالة ساحل كيب تاون بجنوب أفريقيا ثاني أقل معدل للثدييات المائية منذ 24 عاما، وربط علماء في جنوب أفريقيا هذه الندرة بتغير المناخ.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبيرج، يأتي نشر نتائج هذه الدراسة التي أجرتها وحدة الحيتان لمعهد أبحاث الثدييات بجامعة بريتوريا في وقت تتعرض فيه بالفعل صناعة السياحة في المدينة للاضطراب بسبب الرحيل المفاجئ لأسماك القرش البيضاء الكبيرة عن خليج فالس قبالة شرق المدينة، ولم تتم مشاهدة أي من أسماك القرش البيضاء هذا العام.

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وقالت الجامعة في بيان إن دراسة الحيتان التي تم إجراؤها بواسطة طائرة مروحية وجدت 200 من الحيتان على امتداد خليج فالس في تراجع عن أكثر من 1000 حوت في العام الماضي.

ومع ذلك لم تتم مشاهدة سوى 119 حوتا فقط في 2016، وقد تكون هذه التغيرات مرتبطة بالظروف المناخية في المحيط الجنوبي الواقع قبالة القطب الجنوبي.

وقال المعهد إننا «نعتقد أن الحيتان لا تجد ما يكفي من الغذاء بسبب تغير الظروف المناخية للمحيط الجنوبي، وربما يتعلق الأمر بتغير المناخ».