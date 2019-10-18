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توصلت شركة "إس تيم" السعودية إلى اتفاق يمنح منصة "نون" الإلكترونية الحق الحصري في توزيع وبيع منتجات أندية "الهلال والاتحاد والأهلي" السعودية.
ووقَّع الاتفاقية محمد العبار مؤسس شركة "نون" ورئيس مجلس إدارة "إس تيم" السعودية سلمان بن فهد المالك، بحضور خالد الربيعان نائب رئيس "إس تيم"، وكنان أبو حمدان نائب رئيس المبيعات والتسويق "إس تيم"، وهيثم الطريقي المدير الإبداعي في "نون" و فراز خالد الرئيس التنفيذي لمنصة "نون" الإلكترونية .
و تنص الاتفاقية على تفرد تطبيق وموقع "نون" الإلكتروني ببيع و توزيع منتجات الأندية الثلاثة وعلاماتهم التجارية الجديدة، المدشنّة مطلع هذا الموسم عبر شركة "إس تيم " وهي "MOUJ" الهلال و "LION" الأهلي، و "STRIPES" الاتحاد .
وثمنت شركة "اس تيم" الاتفاق مع تطبيق "نون" متمنية مواصلة العمل المشترك بين الطرفين حتى بلوغ الأهداف المرجوة و وصول منتجات الأندية الثلاثة للجماهير بسرعة وسهولة.إس تيم نون الهلال الاتحاد الأهلي
منصة "نون" توقّع شراكة استراتيجية مع "إس تيم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-18
توصلت شركة "إس تيم" السعودية إلى اتفاق يمنح منصة "نون" الإلكترونية الحق الحصري في توزيع وبيع منتجات أندية "الهلال والاتحاد والأهلي" السعودية.
ووقَّع الاتفاقية محمد العبار مؤسس شركة "نون" ورئيس مجلس إدارة "إس تيم" السعودية سلمان بن فهد المالك، بحضور خالد الربيعان نائب رئيس "إس تيم"، وكنان أبو حمدان نائب رئيس المبيعات والتسويق "إس تيم"، وهيثم الطريقي المدير الإبداعي في "نون" و فراز خالد الرئيس التنفيذي لمنصة "نون" الإلكترونية .
و تنص الاتفاقية على تفرد تطبيق وموقع "نون" الإلكتروني ببيع و توزيع منتجات الأندية الثلاثة وعلاماتهم التجارية الجديدة، المدشنّة مطلع هذا الموسم عبر شركة "إس تيم " وهي "MOUJ" الهلال و "LION" الأهلي، و "STRIPES" الاتحاد .
وثمنت شركة "اس تيم" الاتفاق مع تطبيق "نون" متمنية مواصلة العمل المشترك بين الطرفين حتى بلوغ الأهداف المرجوة و وصول منتجات الأندية الثلاثة للجماهير بسرعة وسهولة.
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
05:27 PM
لتوزيع وبيع منتجات أندية "الهلال والاتحاد والأهلي"
توصلت شركة "إس تيم" السعودية إلى اتفاق يمنح منصة "نون" الإلكترونية الحق الحصري في توزيع وبيع منتجات أندية "الهلال والاتحاد والأهلي" السعودية.
ووقَّع الاتفاقية محمد العبار مؤسس شركة "نون" ورئيس مجلس إدارة "إس تيم" السعودية سلمان بن فهد المالك، بحضور خالد الربيعان نائب رئيس "إس تيم"، وكنان أبو حمدان نائب رئيس المبيعات والتسويق "إس تيم"، وهيثم الطريقي المدير الإبداعي في "نون" و فراز خالد الرئيس التنفيذي لمنصة "نون" الإلكترونية .
و تنص الاتفاقية على تفرد تطبيق وموقع "نون" الإلكتروني ببيع و توزيع منتجات الأندية الثلاثة وعلاماتهم التجارية الجديدة، المدشنّة مطلع هذا الموسم عبر شركة "إس تيم " وهي "MOUJ" الهلال و "LION" الأهلي، و "STRIPES" الاتحاد .
وثمنت شركة "اس تيم" الاتفاق مع تطبيق "نون" متمنية مواصلة العمل المشترك بين الطرفين حتى بلوغ الأهداف المرجوة و وصول منتجات الأندية الثلاثة للجماهير بسرعة وسهولة.
، منصة "نون" توقّع شراكة استراتيجية مع "إس تيم" ،
المصدر : الخليج 365
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