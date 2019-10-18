محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ ٣ محتجزين في منطقة جبلية وعرة بالباحة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-10-18 ‏⁧‫شارك طيران الأمن‬⁩، الدفاع المدني في ⁧‫الباحة‬⁩، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار في جرداء بني علي في مركز الحجرة؛ حيث تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة. 18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 04:43 PM Advertisements تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة ‏⁧‫شارك طيران الأمن‬⁩، الدفاع المدني في ⁧‫الباحة‬⁩، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار في جرداء بني علي في مركز الحجرة؛ حيث تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة. ، شاهد.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ ٣ محتجزين في منطقة جبلية وعرة بالباحة ،

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