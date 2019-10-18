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2019-10-18 سفارة لبنان بالمملكة تقيم معرضًا تذكاريًا ‏بمناسبة مرور 30 عامًا على اتفاق الطائف تجسد الحرب الأهلية ومرحلة إعادة الإعمار







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