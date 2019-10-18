الان تتابع شاهد.. اندلاع حريق في 75 بركس داخل أرض مشروع تحت الإنشاء بالمدينة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باشرت الجهات الأمنية والإسعافية، اليوم الجمعة، حريق في مجموعة كبيرة من البروكسات داخل أحد المشاريع.
وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني: “تبلغنا صباح اليوم الجمعة عن حادث حريق في مجموعة من البركسات داخل أحد المشاريع تحت الإنشاء بطريق ينبع – جدة السريع كيلو 45 بمحافظة ينبع، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع تساندها فرقة إطفاء الهيئة الملكية، وعند الوصول اتضح نشوب حريق في مجموعة من البركسات تقدر عددها بـ 75 بركس داخل أرض المشروع”.
وأضاف: “اقتصر الحريق على 4 بركسات منها بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 56 مترمربع، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني وفرقة إطفاء الهيئة الملكية قبل وصول الدعم من فرق إطفاء الشركات الصناعية وبدون إصابات”، مشيرًا إلى أنه جاري التحقيق من قبل الجهات المختصة عن أسباب الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.
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