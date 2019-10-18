الان تتابع السفارة السعودية تدعو مواطنيها إلى تجنب أماكن التجمعات في لبنان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
دعت السفارة السعودية لدى لبنان، في بيان لها اليوم الجمعة، مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات والاضطرابات.
وقالت: “نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات”.
وطالبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم استعدادًا للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة، داعية المواطنين إلى عدم التردد في التواصل معها حال حدوث أي طارئ على الأرقام التالية:
هواتف السفارة في بيروت: 009611762711 – 009611762722
أرقام شؤون السعوديين: 0096178803388 – 0096176026555
الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج: 00966920033334
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