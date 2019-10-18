حالة طقس السعودية الجمعة| رياح تحدُّ الرؤية الأفقية في 9 مناطق مرافقة…

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توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، لحالة طقس السعودية الجمعة 18/10/2019 استمرار فرص تشكل السحب الرعدية الممطرة يرافقها رياح نشطة تؤدي إلى الحد من الرؤية الأفقية وذلك على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك، وأشارت توقعات نشرة الأرصاد الجوية إلى امتداد تأثير الحالة على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، إضافة إلى مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، وأما في المنطقة الشرقية فيُتوقع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء منها.
طقس السعودية الجمعة
حالة البحر الأحمر والخليج العربي
وتشير توقعات الأرصاد الجوية لجهة حالة البحر الأحمر ليوم غد الجمعة أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، والموج خفيف إلى متوسط وارتفاع نصف متر إلى متر ونصف، أما في الخليج العربي فالرياح متوقع أن تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة، والموج خفيف إلى متوسط وارتفاع ربع المتر إلى متر وربع.
درجات الحرارة المتوقعة في أنحاء المملكة الجمعة
من المتوقع حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة كما يلي:
المدينة العظمى الصغرى
|مكة
|39
|26
|المدينة المنورة
|38
|26
|الرياض
|35
|21
|جدة
|36
|27
|الدمام
|38
|23
|أبها
|25
|15
|تبوك
|32
|23
|بريدة
|34
|22
|حائل
|33
|18
|الباحة
|28
|17
|عرعر
|32
|22
|سكاكا
|33
|23
|جازان
|37
|28
|نجران
|30
|21
|وادي الدواسر
|34
|22
|شرورة
|33
|22
|طريف
|29
|19
|الطائف
|28
|19
|القنفذة
|38
|28
|ينبع
|37
|26
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة
|39
|26
|المدينة المنورة
|38
|26
|الرياض
|35
|21
|جدة
|36
|27
|الدمام
|38
|23
|أبها
|25
|15
|تبوك
|32
|23
|بريدة
|34
|22
|حائل
|33
|18
|الباحة
|28
|17
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|عرعر
|32
|22
|سكاكا
|33
|23
|جازان
|37
|28
|نجران
|30
|21
|وادي الدواسر
|34
|22
|شرورة
|33
|22
|طريف
|29
|19
|الطائف
|28
|19
|القنفذة
|38
|28
|ينبع
|37
|26
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|العلا
|35
|26
|الاحساء
|35
|23
|حفر الباطن
|36
|23
|بيشة
|33
|20
|الوجه
|35
|28
|رفحا
|35
|22
|القريات
|30
|20