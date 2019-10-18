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عفت آل سعود تناقش في بلدية رجال ألمع الاهتمام بالحرفيات

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جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

زارت الأميرة عفت آل سعود مدرسة ابتدائية الشعبين بمحافظة رجال ألمع، بدعوة من قائدة المدرسة منى خليل آل ناصر، وذلك بمرافقة كل من الدكتورة رنا القاضي وسليفيا من هيئة تطوير عسير.

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وتم خلال الزيارة افتتاح عدد من ورش حرفيات ألمع، وزيارة الفصول، والاطلاع على أهم مبادرات المدرسة وإنجازاتها، والاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية، أعقب ذلك زيارة للقرية التراثية وأخذ جولة بداخلها والاطلاع على تاريخ الآباء والأجداد.

بعد ذلك، توجه الوفد الزائر إلى بلدية المحافظة، حيث تم عقد ورشة عمل بقاعة الاجتماعات بمبنى البلدية بناءً على الشراكة بين البلدية ومدرسة ابتدائية الشعبين، ونوقشت خلال الورشة حاجات الحرفيات بالمحافظة بمختلف ألوانهن من حرفيات في القط العسيري، وصناعة القعايد، وصناعة اللحف، وطحن الحناء والكحل الحجري، وصناعات متعددة بالطفي وصناعة الفخار.

وخلصت الورشة إلى العديد من التوصيات التي تسهم في دعم الحرفيات بما يسهم في تطوير تلك الحرف التراثية والمحافظة عليها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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