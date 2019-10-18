شكرا لقرائتكم خبر عن عفت آل سعود تناقش في بلدية رجال ألمع الاهتمام بالحرفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

زارت الأميرة عفت آل سعود مدرسة ابتدائية الشعبين بمحافظة رجال ألمع، بدعوة من قائدة المدرسة منى خليل آل ناصر، وذلك بمرافقة كل من الدكتورة رنا القاضي وسليفيا من هيئة تطوير عسير.

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وتم خلال الزيارة افتتاح عدد من ورش حرفيات ألمع، وزيارة الفصول، والاطلاع على أهم مبادرات المدرسة وإنجازاتها، والاطلاع عن قرب على سير العملية التعليمية، أعقب ذلك زيارة للقرية التراثية وأخذ جولة بداخلها والاطلاع على تاريخ الآباء والأجداد.

بعد ذلك، توجه الوفد الزائر إلى بلدية المحافظة، حيث تم عقد ورشة عمل بقاعة الاجتماعات بمبنى البلدية بناءً على الشراكة بين البلدية ومدرسة ابتدائية الشعبين، ونوقشت خلال الورشة حاجات الحرفيات بالمحافظة بمختلف ألوانهن من حرفيات في القط العسيري، وصناعة القعايد، وصناعة اللحف، وطحن الحناء والكحل الحجري، وصناعات متعددة بالطفي وصناعة الفخار.

وخلصت الورشة إلى العديد من التوصيات التي تسهم في دعم الحرفيات بما يسهم في تطوير تلك الحرف التراثية والمحافظة عليها.