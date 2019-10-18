شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بيشة»: إحالة شاغلي الوظائف مواليد 1381هـ للتقاعد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)
وجهت إدارة التعليم في بيشة أمس (الخميس) الرفع بجميع شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والمستخدمين ممن بلغوا السن النظامي (60 عاما) وبند الأجور (65 عاما) إلى قسم الموارد البشرية في الإدارة.
جاء ذلك بناء على تعميم موجه من مدير التعليم نايف بن سلطان الهاجري إلى جميع الإدارات والأقسام والمدارس للمراحل التعليمية البنين والبنات، (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه)، تضمن الرفع بكافة الموظفين والمعلمين بمن هم من مواليد 1381هـ استنادا إلى المادة (6) من لائحة إنهاء الخدمة.
وحملت إدارة التعليم الرئيس المباشر للموظف المسؤولية الكاملة عن أسباب استمراره في العمل بعد تجاوزه السن النظامية والتأخر في الرفع بطلب التقاعد، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين تم التمديد لهم بحسب قرارات التمديد، وتستقبل الإدارة طلبات التقاعد في موعد أقصاه يوم 29 ربيع الآخر القادم.
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