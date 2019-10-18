السعودية | شاهد.. طيران الأمن ينقذ 3 أشخاص من منطقة جبلية بالباحة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser شارك طيران الأمن السعودي، رجال الدفاع المدني في الباحة (جنوب السعودية) بعملية إنقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار، في جرداء بني علي بمركز الحجرة، وتم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة. وبث طيران الأمن عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مقطع فيديو وصوراً لعملية الإنقاذ التي تكللت بالنجاح.

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