السعودية | بالصور.. سد وادي مرة بتهامة جنوب السعودية يكتسي بالأخضر

شكرا لقرائتكم بالصور.. سد وادي مرة بتهامة جنوب السعودية يكتسي بالأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تكتسي جبال موقع سد وادي مرة بتهامة جنوب السعودية باللون الأخضر، لتتحول الأراضي المنبسطة حوله إلى مسطحات عشبية طبيعية، مُظهرةً جمالاً ساحراً، باعتباره موقعاً بكراً.

وسد "مرة" الواقع في مركز "بللحمر" التابع لمنطقة عسير - جنوب غربي السعودية - يعتبر نقطة تجمع هامة لسيول الأمطار الموسمية التي تهطل على المنطقة طوال العام، ليقوم بحفظ كمات الأمطار والاستفادة منها في العديد من مشاريع الري، عبر ضخها للأراضي الزراعية.

ورصدت "العربية.نت" صوراً خاصة لجماليات المكان، الذي يحوي قطعاً خضراء تطل على مياه السد، التي تشهد إقبالاً واسعاً من الطيور المهاجرة باعتبار الموقع أحد محطات العبور لها.

ويعتبر سد "مرة" أحد أشهر الأودية التي عرف عن مركز بللحمر، والذي يقف بجانب الكثير من الأودية منها: "وادي الضحى، ووادي الماوين، ووادي بهوان، ووادي المضيق، ووادي عبل، ووادي حضرب، ووادي مرة، وسد وادي خضار، وسد وادي الماوين، وسد الحفاة بآل زيان، وسد الغرابة الملتقى ووادي ذات يومين بقرية شظى ووادي صلحلح في بلاد البهشة وبني ثعلبة.