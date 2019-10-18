السعودية | سفارة السعودية ببيروت: فندق "لانكستر بلازا" نقطة تجمع لمغادرة لبنان

شكرا لقرائتكم سفارة السعودية ببيروت: فندق "لانكستر بلازا" نقطة تجمع لمغادرة لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت المواطنين والمقيمين والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وفي بيان هام أعلنت تخصيص (فندق لانكستر بلازا) الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع، تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية في أقرب فرصة ممكنة.

وطالبت السفارة المواطنين بالابتعاد عن أماكن الاضطرابات، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، ويأتي ذلك حرصاً على سلامة المواطنين السعوديين.

كما طلبت السفارة من جميع المواطنين المقيمين والزائرين الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم، استعداداً للمغادرة في أقرب فرصة ممكنة.

كما دعت السفارة المواطنين السعوديين إلى عدم التردد في التواصل معها حال حدوث أي طارئ على الأرقام التي نشرتها في حسابها الرسمي بتويتر.