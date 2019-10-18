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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.
وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".
وختم البيان: "رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة".رابطة المحترفين سامي الجابر
"رابطة المحترفين" ترد على الجابر: لم يصلنا شيء بخصوص الـ170 مليونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-18
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.
وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".
وختم البيان: "رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة".
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
04:25 PM
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أنه لم يرفع لها شيء فيما يخص مبلغ الـ170 مليون ريال الذي تحدث به سامي الجابر عبر حسابه في تويتر.
وقالت الرابطة في بيان لها: "نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية من نادي الهلال وغيره من الأندية، كمتطلب رئيس للحصول على الرخصة الآسيوية، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من الهلال، أما غير ذلك فهي ليست من اختصاص الرابطة ولم يرفع لنا شيء مما يتم تداوله إعلاميًا".
وختم البيان: "رابطة الدوري ليست جهة رقابية أو تدقيق، لكنها على استعداد بفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة".
، "رابطة المحترفين" ترد على الجابر: لم يصلنا شيء بخصوص الـ170 مليون ،
المصدر : الخليج 365
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