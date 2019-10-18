محمد بن مسعود - الدمام - 18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 04:43 PM تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة شاهد.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ ٣ محتجزين في منطقة جبلية وعرة بالباحة شاهد.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ ٣ محتجزين في منطقة جبلية وعرة بالباحة ‏⁧‫شارك طيران الأمن‬⁩، الدفاع المدني في ⁧‫الباحة‬⁩، في إنقاذ ثلاثة أشخاص من منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار في جرداء بني علي في مركز الحجرة؛ حيث تم نقلهم إلى منطقة آمنة وتسليمهم للجهات المختصة. Advertisements الكلمات المفتاحية ، شاهد.. طيران الأمن يشارك في إنقاذ ٣ محتجزين في منطقة جبلية وعرة بالباحة ،

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