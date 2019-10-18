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لقاء كامل لولي العهد لأسرة الشهيد اللواء عبدالعزيز الفغم

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محمد بن سلمان خلال تعزية

أسرة الشهيد الفغم:

“عبدالعزيز جزء من برنامجي اليومي، وانا أكثر من يفتقده.. أنا واحد منكم وأخو لكم وواحد من عيالكم، واعتبروني ابن لكبيركم وأب لصغيركم”

الله يعزك يا أبو سلمان ويبيض وجهك ويرفع قدرك

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