مصادر «عاجل» تكشف ملامح وأسعار أجور استخدام النقل العامّ بعد تعديلها

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن هيئة النقل العامّ اعتمدت سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العامّ، بعد طرحها في وقت سابق لإبداء بعض المهتمين الملاحظات عليها.

وقالت مصادر «عاجل»: إن سياسة تحديد الأجور الجديدة تضمنت وسائل النقل العامّ داخل المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والنقل العامّ بالقطارات بين المدن، والنقل العامّ بالحافلات بين المدن، والأجرة العامة.

وأشارت إلى أن آلية اعتماد الأجور ستتم مراجعتها كل خمسة أعوام، لتعديل الأسعار وفقًا لعدد من المعطيات بينها تكلفة شراء المركبات أو استخدام وسائل النقل، ومدى استفادة المستخدمين لوسائل النقل العام، وتكلفة إنشاء سكك القطارات أو ارتفاع أسعار الوقود.

وتنفرد «عاجل» بنشر أبرز ما جاء في لائحة تعديل الأجور الجديدة، بعد اعتمادها؛ حيث ألزمت هيئة النقل المشغل بتوفير خيارات متعددة لتذاكر الرحلة الواحدة والتذكرة الموسمية والتذكرة العائلية مع سهولة الوصول لها.

كما ألزمت «النقل العام»، المشغل باستخدام نظام التسعيرة الثابتة المبنية على المسافة عند وضع الأجرة العامة، على أن يتضمن هيكل الأجور رسوم بداية الخدمة ورسم المسافة ورسوم الانتظار.

كما طالبت المشغلين بتطبيق تخفيضات للمعاقين ومرافق واحد معه ومرضى السرطان بنسبة 50% على الدرجة الاقتصادية، والأطفال دون السادسة مجانًا، وبتخفيض 50% للأطفال بين 2 و6 سنوات، كما يكون نسبة تخفيض بين 6 و18 عامًا 50% كذلك.

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وبحسب المصادر، فإن اللائحة تحد من الدعم الحكومي على خدمة القطارات على المدى الطويل على أن يتحمل الراكب أي رسوم أخرى كرسوم الطرق، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في وقت قريب للمسافات الطويلة، حسب تكلفتها الطبيعية.

وتضمّنت اللائحة التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة (سعة المركبة 4 ركاب كحد أقصى)، على أن يكون بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) 5.5 ريال، وتكون المسافة لكل كيلو مترًا 1.8 ريال، أما في حالة الانتظار فتكون التعريفة 80 هللة لكل دقيقة انتظار في حال لو كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم / ساعة، على أن يكون الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو 10 ريالات سعودية.

أما عن تعريفة الفترة الليلية لخدمة الأجرة العامة (4 ركاب كحد أقصى)، التي يجب العمل بها خلال الأوقات التالية: أيام العمل (من الأحد إلى الخميس) من 12 صباحًا إلى 6 صباحًا، ومن الثانية حتى السادسة صباحًا في أيام عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، فيكون المبلغ الافتتاحي للخدمة في الفترة الليلية 10 ريالات، والمسافة (لكل كيلومتر) 1.8 ريال، فيما تكون أسعار كل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كيلومترًا/ساعة، 80 هللة، فيما يكون الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة في الفترة الليلية يساوي رسوم بداية الخدمة.

وتضمّنت اللائحة، التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة (سعة المركبة 5 ركاب) على أن تكون تكلفة بداية الخدمة (المبلغ الافتتاحي) 6 ريالات، والمسافة لكل كيلومتر ريالان، فيما تكون تكلفة كل دقيقة انتظار أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ ساعة، 90 هللة.

أما عن تعريفة المركبة (5 ركاب فأعلى) عن الخدمة الليلية فتبدأ بـ10 ريالات كمبلغ افتتاحي لها، على أن تكون تكلفة المسافة لكل كيلومتر ريالان، ويكون سعر كل دقيقة انتظار أو في حالة كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ ساعة 90 هللة.

ويتم العمل بأسعار الفترة الليلية للمركبة (5 ركاب فأعلى) في الأوقات التالية: أيام العمل من الأحد إلى الخميس من 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا، وفي عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) من 2 وحتى 6 صباحًا.