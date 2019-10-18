استشاري بجازان يخلّص سبعينيًّا من «جسم غريب» في المريء

تمكّن الطبيب بوحدة الجهاز الهضمي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، الدكتور محمد دقدقي، من إنهاء معاناة مريض في العقد السابع من العمر، من آلام وقيء مستمر وعدم القدرة على الأكل.

وقال الطبيب المعالج استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، الدكتور محمد دقدقي، إن المريض حضر إلى قسم الطوارئ يشكو من آلام في الصدر وقيء مستمر وصعوبة في تناول الطعام والشراب، وعلى فور أجريت له فحوصات طبية عاجلة، ليتم اكتشاف وجود جسم غريب في المريء.

وأضاف استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أنه تم إخضاع المريض لعملية عبر المنظار، وتبين وجود تكور عظمي مختلط بالطعام، مشكّلا كتلة صلبة كبيرة الحجم تسد أنبوب المريء بشكل كلي، مع وجود ضيق التهابي في أسفل المريء.

وأوضح الدكتور دقدقي، أنه بفضل الله تمت إزالة الجسم الغريب بنجاح، وشهدت حالة المريض تحسّنًا كبيرًا، وغادر المستشفى في حالة صحية جيدة جدًّا.