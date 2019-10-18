طائرات إنقاذ تساعد في البحث عن 3 محتجزين في جبال دوس بالباحة

أوضحت مصادر لـ«عاجل»، أن الدفاع المدني والجهات المعنية بمنطقة الباحة، يباشرون منذ أمس الخميس، حالة احتجاز ثلاثة أشخاص في جبال دوس بزهران.

وذكرت المصادر، أن الحالات محتجزة منذ مساء أمس الخميس، وأن طائرات الإنقاذ متوجهة لهم الآن للمشاركة في عملية الإنقاذ.