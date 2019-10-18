مصرع شخص وطفليه في احتراق سيارة خارج مدينة شقراء

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الجمعة، باحتراق مقيم مصري مع طفليه داخل سيارته خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء بمنطقة الرياض.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية والدفاع المدني، باشرا حادثة احتراق سيارة خارج النطاق العمراني في مدينة شقراء وداخلها مقيم من الجنسية المصرية مع طفليه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثث الثلاث في مستشفى شقراء.

من جانبها، ذكرت مصادر مقربة من المقيم المتوفى، أنه كان يعاني من مشكلات عائلية قبل فترة، وأن زوجته مغربية عاملة بإحدى الصوالين بمدينة شقراء.