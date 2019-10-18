بالصور.. «الخطيب»: التأشيرة السياحية تستقطب الزوار لموسم ومدينة الطائف

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد بن عقيل الخطيب، أن ما تحقق في موسم الطائف يستحق الثناء، وفي نفس الوقت يحفز على مزيد من العطاء في الموسم القادم، خاصة مع فتح التأشيرة السياحية، وهذا الأمر يمثل فرصة لاستقطاب مزيد من الزيارات للمنطقة، الأمر الذي سيكون له مردودًا على الفنادق والمطاعم ومصانع الورد الطائفي وكافة النشاطات التجارية.

جاء ذلك خلال تنظيم الهيئة العامة للسياحة، حفلًا خاصًّا بتكريم الشركاء والعاملين في موسم الطائف، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد بن عقيل الخطيب، ومحافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وقيادات القطاعات العسكرية والمدنية والشركاء من القطاع الخاص ومن المجتمع المحلي.

وتابع الخطيب قائلًا: إن الطائف باعتبارها مصيفًا للعرب، ينتظرها مستقبل مشرق، موضحًا أن الهيئة العامة للسياحة سوف تواصل جهودها مع الشركاء من أجل إيجاد منظومة سياحية متكاملة في المنطقة، بحيث تتجاوب مع تطلعات القيادة وتحقق جودة الحياة وتسهم في جذب مزيد من السياح للمنطقة.

من جانبه، قال محافظ الطائف سعد الميموني، إن ملامح التطوير والتنمية المستدامة سوف تنعم بها المنطقة كي تكون الطائف مصيف العرب الأول، مشيدًا بالتناغم الكبير بين الجهات الحكومية واحتياجات الموسم ومتطلباته وبين جميع الجهات الحكومة التي أبدت انسجامًا وتناغمًا في العمل.

بدوره، قال وأوضح المشرف العامّ على الاستثمار والاستراتيجية والتسويق والبرامج، فهد حميد الدين، إن موسم الطائف شهد أكثر من 70 فعالية نوعية، و150 عرضًا يوميًّا في أربعة مناطق رئيسية، سوق عكاظ، ومهرجان ولي العهد للهجن، وقرية ورد، وفعاليات سادة البيد. إلى جانب عدد من الفعاليات المصاحبة، مثل مهرجان التسوق وماراثون الألوان والرحلات السياحية.

وأضاف حميد الدين، أن نسبة إشغال الفنادق تجاوزت خلال الموسم 70%، كما نجح موسم الطائف في توفير أكثر من 15 ألف وظيفة موسمية، وتدريب 1521 مواطن ومواطنة من ابناء الطائف، عبر 21 دورة تدريبية، مع إتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الحرفيين والمبدعين والأسر المنتجة.

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كما استقطب موسم الطائف أكثر من 2.8 مليون زائر، 40 % منهم قدموا من خارج المنطقة، كما تم إنتاج أكثر من 4000 مادة إعلامية، نشرت في 278 منصة إعلامية في 14 دولة، مع تفاعل لافت زاد عن 50 مليونًا في مواقع التواصل، وأكثر من 600 مليون ظهور رقمي، بالإضافة إلى إنتاج 16 فلم ترويجي، و50 فيديو لتغطية الفعاليات اليومية، زاد عدد مشاهداتها عن 20 مليون، كما وصل نمو المتابعين للحساب الرسمي لموسم الطائف إلى 236 ألف متابع.

وشهد الحفل تكريم الرعاة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي. كما تم توزيع جوائز الأداء الإعلامي المميز في موسم الطائف وتغطي الجائزة خمس مجالات، وتهدف إلى تشجيع الصحافة السياحية، ودعم التميز والابتكار في التفاعل الإعلامي بما يعزز مكانة الطائف كوجهة سياحية متميزة ومصيف للعرب.

وشمل نطاق الجائزة الصحافة الخليجية والعربية، وتعددت مساراتها لتضم الأفضل في مجالات "القصة الإعلامية، التغطية الإعلامية، الصورة الفوتوغرافية، التغطية عبر سناب شات، التغريد عبر منصة تويتر.

وحدد موسم الطائف قيمة الجوائز الخاصة بكل مجال: حيث بلغت 30 ألفًا لأفضل قصة إعلامية، و20 الفًا لأفضل تغطية، و15 الفًا لأفضل صورة فوتوغرافية، و10 آلاف لأفضل تغطية عبر السناب شات، و7 آلاف لأفضل تغريدة.

وجاءت النتائج كالتالي: فرع القصة الإعلامية وفاز بها عبدالكريم الذيابي من صحيفة عكاظ عن قصته الصحفية: اسماء شهداء الطائف تزين سوق عكاظ، وفرع التغطية الإعلامية، فازت بها أحلام اليعقوب من قناة العربية، عن تقريرها حول فعالية سادة البيد «المشي الجبلي».

وفرع الصورة الفوتوغرافية، وفاز بها سيف الهتاري عن صورته: سماء سوق عكاظ، وفرع تغطية سناب شات وفاز بها صابر العتيبي عن تغطيته لنشاطات قرية ورد، وفرع أفضل تغريدة تويتر، وفاز بها ثامر النفيعي عن تغريدته: الطائف هي إيفرست النجاح.