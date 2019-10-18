بالفيديو والصور.. «طيران الأمن» يتوصل لمحتجزي «جرداء بني علي»

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الجمعة، عن ملابسات إنقاذ 3 محتجزين في منطقة جبليه بجرداء بني علي، التابعة لمركز الحجرة، وأوضحت التفاصيل أن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني تلقى بلاغًا، صباح اليوم، من مواطن، يفيد احتجازه مع زملائه في منطقة جبليه بجرداء بني علي.

وعلى الفور تم تحريك فرقتين من الإنقاذ الجبلي بمحافظة المندق، مكونة من ٩ أفراد وضابط، كما تم تحريك فرقة إنقاذ جبلي من الحجرة، تضم ١١ فردًا وضابطًا، وبمشاركة فريق السلام السعودي وفريق الحزم، وتم الوصول للمحتجزين من قبل رجال الدفاع المدني، وعددهم ثلاثة أشخاص، سعوديين، وآخر من جنسية عربية.

وقدمت الفرق المختصة لهم المياه والمواد الغذائية والإسعافية اللازمة، وتم نقلهم لمنطقة آمنة وتعذر مواصلة نقلهم للإرهاق الشديد والتعب الذي لحق بهم، كما تم استدعاء طيران الأمن لنقلهم، وذلك لوعورة المنطقة وشدة انحداراتها، وتم نقلهم جميعًا إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجرة، والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص.

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وفيما تم إنهاء الإجراءات، بحسب الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، فقد شدد الدفاع المدني على عدم النزول إلى مثل هذه المواقع وأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة الأرواح، كما نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة شكره وتقديره لطيران الأمن والجهات المشاركة.

وأوضحت مصادر لـ«عاجل»، أن الدفاع المدني والجهات المعنية بمنطقة الباحة، يباشرون منذ أمس الخميس، حالة احتجاز ثلاثة أشخاص في جبال دوس بزهران، وذكرت المصادر، أن الحالات محتجزة منذ مساء أمس الخميس، وأن طائرات الإنقاذ متوجهة لهم الآن للمشاركة في عملية الإنقاذ.