السعودية اليوم / الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لمنظمة الكنيسة الفنلندية للمساعدات



هلسنكي 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، في العاصمة هلسنكي أمس، المدير التنفيذي لمنظمة الكنيسة الفنلندية للمساعدات جوني هامبرغ.

وقدم الدكتور الربيعة عرضًا تعريفيًا عن الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز, الذي نفذ 1,062 مشروعًا في أكثر من 45 دولة، بقيمة 3 مليارات و 721 مليون و467 ألف دولار أمريكي.

وأشار معاليه إلى الجهود الكبيرة المبذولة من المركز للشعب اليمني الشقيق ومنها تنفيذه بعض المشاريع النوعية مثل مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية، ومراكز الأطراف الصناعية، وإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، و دعمه اللاجئين اليمنيين في الصومال و جيبوتي وفي داخل المملكة، إضافة إلى المساعدات المقدمة لصالح اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش ومملكة ماليزيا.

كما تحدث الدكتور الربيعة عن التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن نتيجة الانتهاكات المشينة, التي لا تتورع المليشيا الحوثية عن ارتكابها، ولكنها بحمد الله لم تعطل المركز عن أداء رسالته الإنسانية السامية وإيصال المساعدات لمستحقيها، حيث يعمل المركز بشفافية ودون تحيز بدلالة دعمه مستشفيات في اليمن وهي تقع داخل مناطق سيطرة الحوثي.

وتناول الجانبان خلال اللقاء فتح آفاق للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالعمل الإنساني، كما دعا معاليه المنظمة لحضور منتدى الرياض الإنساني الدولي الثاني المقرر عقده في شهر فبرير المقبل.

من جانبه, نوّه جوني هامبرغ بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في ميدان العمل الخيري وانتشاره الدولي الواسع.

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15:11ت م

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