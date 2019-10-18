السعودية اليوم / تأهيل 50 شابًا وفتاة بمهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي



الرياض 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

اختتم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أول دورة من نوعها في المملكة بعنوان "مهارات المتحدث الرسمي .. وكاريزما الظهور الإعلامي" بالتعاون مع مركز التدريب في جمعية الأطفال المعوقين بالرياض ومعهد الشبكة الإقليمية للتدريب، لتأهيل 50 شابًا وفتاة على مهارات المتحدث الرسمي وكاريزما الظهور الإعلامي ومخاطبة الجماهير، استمرت ثلاثة أيام.

وفي نهاية الدورة سلّم المدير التنفيذي لجمعية الأطفال المعوقين الدكتور أحمد التميمي, شهادات اجتياز الدورة للمشاركين في الدورة، معربًا عن سعادته بهذه المجموعة الشابة التي اُهتم بهم في إطار السعي لمواكبة كل جديد يعود نفعه على مصلحة للوطن والمواطن.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن هذه الدورة تجمع الخبرة العلمية والعملية والتدريب المباشر مع تزويد المتدربين بمهارات خاصة في مجال المتحدث الرسمي، وحظيت بإقبال كبير من قبل الراغبين في تأهيل وتدريب وتطوير مهارتهم، بالإضافة إلى ترشيح بعض الوزارات لعدد من موظفيها للاستفادة منها.

وقدّم الدورة عدد من الإعلاميين والمتحدثين السعوديين منهم : خالد العقيلي، وهاني الغفيلي، وعادل أبو حيمد، والدكتور رجا الله السلمي، وأحمد الفهيد، ومحمد الحسن، ومحمد الوهيبي.

// انتهى //

15:11ت م

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