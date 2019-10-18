السعودية اليوم / بلدية أحد رفيدة تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري



ظهران الجنوب 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة أحد رفيدة جهودها, ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المخلفات بجميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها والمركبات المتهالكة وصيانة التشققات الإسفلتية.

وتأتي هذه الخطوة, ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمحافظة أحد رفيدة.

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14:21ت م

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