شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي تخصصات منح شركة البحر الأحمر مع جامعة الأمير مقرن؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، مسميات التخصصات الثمانية للـ120 منحة التي أعلنتها خلال شهر سبتمبر الماضي، بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وباعتماد من كلية لوزان السويسرية العالمية المتخصصة في الفندقة.

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وتسعى الشركة من خلال هذه المنح الدراسية إلى الاستثمار المستدام والأمثل في رأس المال البشري الوطني، إضافة إلى تحقيق المساهمة الفاعلة في تطوير وتنمية الكوادر المهنية المؤهلة والمواكبة لمختلف التخصصات وأحدثها في قطاع الضيافة والسياحة بالمملكة.

ويتكون البرنامج الدراسي من سنة تحضيرية و4 سنوات من الدراسة الأكاديمية في مختلف الاختصاصات المرتبطة بتطوير مشروع البحر الأحمر، الوجهة السياحية الرائدة في المملكة العربية السعودية، كما توفر الشركة فرص التدريب الميداني لخريجي البرنامج؛ بهدف مساعدتهم على الانتقال بسلاسة من مرحلة التعليم النظري إلى سوق العمل.

وتتضمن الخطة الدراسية للبرنامج 8 مستويات هي: أسس إدارة الضيافة، أدوات الاتصال والأعمال، تحليل الأعمال، بروتوكول الأعمال الدولية، الإدارة المتكاملة للضيافة، الإدارة المتكاملة للسياحة، فضلاً عن توفير برنامجين للتدريب الداخلي في القطاع.