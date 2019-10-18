شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجوف: وظائف «مشرفي أمن وسلامة» للسعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أعلنت جامعة الجوف حاجتها إلى شغل وظيفتي «مشرف على إدارة الأمن» و«مشرف على إدارة السلامة» بالجامعة للسعوديين، وذلك عن طريق التعاقد، داعية من تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم على الوظائف المطروحة عبر الرابط الإلكتروني http://mps.ju.edu.sa/JURecruitment/juPublic/public/main.xhtml، مبينة أن التقديم سيبدأ غداً (السبت) ويستمر لمدة 10 أيام.

وأوضحت الجامعة أن شروط شغل وظيفة مشرف على إدارة الأمن هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن لا يقل العمر عن 40 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن لا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أن لا يكون على رأس العمل أثناء فترة التقديم وفي حال مخالفة ذلك سيتم استبعاده.

وأوضحت جامعة الجوف أن المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة مشرف على إدارة الأمن هي: أن لا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة، أن تكون لديه دورة لا تقل مدتها عن سنة بعد الثانوية من أي قطاع أمني إضافة إلى 8 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة على الأقل في أحد القطاعات الحكومية الأمنية.

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وبينت أن الدورات والمهارات المطلوب توفرها هي: إجادة استخدام الحاسب الآلي، إجادة استخدام أجهزة الاتصال، أن يكون سبق له تولي مهام إدارية وقيادية سابقة، القدرة على تمثيل الجامعة والتعامل مع هويتها، القدرة على تنفيذ السياسات والتعامل مع الأنظمة، القدرة على التخطيط واستخدام أدواته الحديثة، القدرة على التقييم وبناء أدواته، امتلاك مهارات قيادية فاعلة، أن يتصف بالهدوء والكياسة الموضوعية، السيطرة على الانفعالات وإدارة المواقف الحرجة، القدرة على بناء فرق عمل، سلامة الحواس واللياقة الصحية.

وكشفت أن المستندات المطلوب إرفاقها لوظيفة مشرف إدارة الأمن هي: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، شهادة خلو سوابق، صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي، صورة طبق الأصل من شهادة الخبرة مختومة بختم الجهة الحكومية الصادر منها الشهادة، صور الدورات التدريبية، صور شهادات الشكر والتقدير، صور من الإنجازات والمبادرات.

أما شروط شغل وظيفة مشرف على إدارة السلامة، أوضحت الجامعة أنها كالتالي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن لا يقل العمر عن 40 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، أن لا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أن لا يكون قد فصل من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أن لا يكون على رأس العمل أثناء فترة التقديم وفي حال مخالفة ذلك سيتم استبعاده.

وبينت أن المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة مشرف على إدارة السلامة هي: أن لا يقل مؤهل المتقدم عن الثانوية العامة، أن يكون لديه دورة لا تقل مدتها عن سنة بعد الثانوية من أي قطاع أمني بالإضافة إلى 8 سنوات خبرة في طبيعة عمل الوظيفة على الأقل في أحد القطاعات الحكومية الأمنية، مضيفة أن الدورات والمهارات هي: أن يكون متخصصاً ولديه خبرة في ممارسة أعمال السلامة والأمن الصناعي والإطفاء والإنقاذ وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات، أن يكون قد تلقى التدريب اللازم في ممارسة هذه الأعمال في إحدى المدارس أو المعاهد السعودية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، القدرة على إعداد خطط الدفاع المدني والأمن الصناعي والإطفاء بحيث تشمل تحديداً دقيقاً للواجبات والمهمان، إجادة استخدام الحاسب الآلي، دورات تدريبية في مجال السلامة لا تقل مدتها عن سنة، إجادة استخدام أجهزة الاتصال، أن يكون سبق له تولي مهمات إدارية وقيادية سابقة، القدرة على تمثيل الجامعة والتعامل مع هويتها، القدرة على تنفيذ السياسات والتعامل مع الأنظمة، القدرة على التخطيط واستخدام أدواته الحديثة، القدرة على التقييم وبناء أدواته، امتلاك مهارات قيادية فاعلة، أن يتصف بالهدوء والكياسة الموضوعية، السيطرة على الانفعالات وإدارة المواقف الحرجة، القدرة على بناء فرق عمل، سلامة الحواس واللياقة الصحية.

وأشارت الجامعة إلى أن المستندات المطلوب إرفاقها لوظيفة مشرف إدارة السلامة هي: الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، شهادة خلو سوابق، صورة طبق الأصل من المؤهل العلمي، صورة طبق الأصل من شهادة الخبرة مختومة بختم الجهة الحكومية الصادر منها الشهادة، صور الدورات التدريبية، صور من شهادات الشكر والتقدير، صور من الإنجازات والمبادرات.