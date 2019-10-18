شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تمنع بيع منتجات الفول السوداني في المدارس الابتدائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

منعت وزارة التعليم بيع جميع منتجات الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية وذلك في إطار حرصها على صحة الطلاب.

جاء ذلك في تعميم وجهه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لجميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، أشار فيه إلى محضر اللجنة الفنية للاشتراطات الصحية في التغذية المدرسية المكونة من (وزارة التعليم ووزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء) التي أوصت بمنع تداول جميع المنتجات الغذائية المحتوية على الفول السوداني في مقاصف مدارس المرحلة الابتدائية لخطورتها على الطلبة المصابين بحساسية الفول السوداني.

ولفت العاصمي إلى أن الطلبة المصابين من الحساسية في هذه المرحلة قد لا يميزون المنتجات المحتوية على الفول السوداني أو يدركون خطورة تناولها، بخلاف الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.