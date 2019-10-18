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قنبلة بمسجد أثناء صلاة الجمعة تقتل وتصيب 30 في أفغانستان
متابعات الخليج 365 - متابعة
قتل أكثر من 20 شخصًا، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد في شرقي أفغانستان، أثناء أداء صلاة الجمعة.
ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين قولهم إن قنبلة انفجرت في مسجد بشرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص تجمعوا لأداء الصلاة.
وقال عطا الله خوجاني المتحدث باسم حاكم ولاية نانغارهار، إن “سقف المسجد انهار بسبب الانفجار”.
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