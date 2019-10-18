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أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن قرارين اتخذتهما في أعقاب الضجة التي أثارها الفنان المصري، محمد رمضان وظهوره في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي داخل قمرة القيادة في طائرة خلال رحلة للمشاركة بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
وحسب "CNN" بالعربية، أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، وفقًا لتقرير التلفزيون المصري الرسمي، أنه وبناءً على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، وهي:
القرار الأول: إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أية أعمال تخص الطيران المدني سواءً إدارية أو فنية.
القرار الثاني: سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.
وكانت وزارة الطيران المدني في مصر قد قررت في السابق، إيقاف الطيارين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.وزارة الطيران المدني مصر محمد رمضان قيادة الطائرة
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 02:13 PM
انتهت التحقيقات وثبت ارتكاب المخالفاتقراران لمصر بعد "قيادة" محمد رمضان لطائرة إلى الرياض
أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر عن قرارين اتخذتهما في أعقاب الضجة التي أثارها الفنان المصري، محمد رمضان وظهوره في مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي داخل قمرة القيادة في طائرة خلال رحلة للمشاركة بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
وحسب "CNN" بالعربية، أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، وفقًا لتقرير التلفزيون المصري الرسمي، أنه وبناءً على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، وهي:
القرار الأول: إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أية أعمال تخص الطيران المدني سواءً إدارية أو فنية.
القرار الثاني: سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.
وكانت وزارة الطيران المدني في مصر قد قررت في السابق، إيقاف الطيارين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
، قراران لمصر بعد "قيادة" محمد رمضان لطائرة إلى الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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